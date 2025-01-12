СМИ: Жители Гренландии не хотят присоединения к США

Население Гренландии было шокировано заявлениями избранного главы американской администрации Дональда Трампа о том, что остров должен войти в состав США для обеспечения национальной безопасности страны.

Население Гренландии было шокировано заявлениями избранного главы американской администрации Дональда Трампа о том, что остров должен войти в состав США для обеспечения национальной безопасности страны.

Как передает Report со ссылкой на газету Financial Times (FT), жители также выступают против присоединения к США.

Несколько жителей столицы острова Нуука заявили журналистам, что гренландцы были шокированы агрессивным тоном Трампа и некоторым "стало страшно".

Бывший премьер-министр Гренландии (2009-2013) Куупик Клейст также раскритиковал заявления Трампа, отметив, что гренландцы чувствуют себя оскорбленными из-за того, что их родину обсуждали как предмет сделки по недвижимости.

"Вы не можете просто пойти и купить страну или ее жителей", - подчеркнул экс-премьер.

При этом, отмечает FT, жители Гренландии выступают за расширение суверенитета находящейся в составе Королевства Дания автономии.

"Теперь Дании придется прислушиваться к Гренландии гораздо больше. Мы так долго этого требовали", - отметил проживающий в восточной части острова Болетт Нильсен.

Напомним, что 7 января Трамп заявил, что Гренландия должна войти в состав США для защиты от китайской и российской угроз. Еще в 2019 году во время своего первого президентского срока он говорил, что США могли бы купить Гренландию, которая является территорией в составе Дании и имеет права широкой автономии. Как и тогда, власти Гренландии и Дании заявили об абсурдности этой идеи. Кроме того, Трамп активно продвигает идею присоединения Канады к США на правах 51-го штата.