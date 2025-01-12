О нас

СМИ: Жители Гренландии не хотят присоединения к США

СМИ: Жители Гренландии не хотят присоединения к США Население Гренландии было шокировано заявлениями избранного главы американской администрации Дональда Трампа о том, что остров должен войти в состав США для обеспечения национальной безопасности страны.
Другие страны
12 января 2025 г. 16:13
СМИ: Жители Гренландии не хотят присоединения к США

Население Гренландии было шокировано заявлениями избранного главы американской администрации Дональда Трампа о том, что остров должен войти в состав США для обеспечения национальной безопасности страны.

Как передает Report со ссылкой на газету Financial Times (FT), жители также выступают против присоединения к США.

Несколько жителей столицы острова Нуука заявили журналистам, что гренландцы были шокированы агрессивным тоном Трампа и некоторым "стало страшно".

Бывший премьер-министр Гренландии (2009-2013) Куупик Клейст также раскритиковал заявления Трампа, отметив, что гренландцы чувствуют себя оскорбленными из-за того, что их родину обсуждали как предмет сделки по недвижимости.

"Вы не можете просто пойти и купить страну или ее жителей", - подчеркнул экс-премьер.

При этом, отмечает FT, жители Гренландии выступают за расширение суверенитета находящейся в составе Королевства Дания автономии.

"Теперь Дании придется прислушиваться к Гренландии гораздо больше. Мы так долго этого требовали", - отметил проживающий в восточной части острова Болетт Нильсен.

Напомним, что 7 января Трамп заявил, что Гренландия должна войти в состав США для защиты от китайской и российской угроз. Еще в 2019 году во время своего первого президентского срока он говорил, что США могли бы купить Гренландию, которая является территорией в составе Дании и имеет права широкой автономии. Как и тогда, власти Гренландии и Дании заявили об абсурдности этой идеи. Кроме того, Трамп активно продвигает идею присоединения Канады к США на правах 51-го штата.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Каллас: ЕС обсудит отмену санкций против Сирии в конце января
Каллас: ЕС обсудит отмену санкций против Сирии в конце января
12 января 2025 г. 16:31
Токио задействует космические грузовики для испытания систем перехвата ракет
Токио задействует космические грузовики для испытания систем перехвата ракет
12 января 2025 г. 15:55
Глава МИД Турции призвал арабские страны создать механизм для помощи Сирии
Глава МИД Турции призвал арабские страны создать механизм для помощи Сирии
12 января 2025 г. 15:39
На Мадагаскаре около 1 тыс. человек пострадали от циклона
На Мадагаскаре около 1 тыс. человек пострадали от циклона
12 января 2025 г. 15:23
В Эр-Рияде проходит встреча глав МИД арабских стран по Сирии
ФотоВ Эр-Рияде проходит встреча глав МИД арабских стран по Сирии
12 января 2025 г. 14:22
Сомали и Эфиопия договорились возобновить дипотношения
Сомали и Эфиопия договорились возобновить дипотношения
12 января 2025 г. 13:39
В Мексике произошло сильное землетрясение
В Мексике произошло сильное землетрясение
12 января 2025 г. 13:08
В Чехии из-за взрыва баллона в ресторане погибли шесть человек
В Чехии из-за взрыва баллона в ресторане погибли шесть человек
12 января 2025 г. 12:56
В Йемене число погибших при взрыве на газозаправочной станции достигло 15 человек
В Йемене число погибших при взрыве на газозаправочной станции достигло 15 человек
12 января 2025 г. 12:21
Глава Минобороны Польши: Страны НАТО не смогут быстро увеличить военные расходы
Глава Минобороны Польши: Страны НАТО не смогут быстро увеличить военные расходы
12 января 2025 г. 12:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi