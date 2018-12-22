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    СМИ: Жертвами взрыва в Сомали стали не менее шести человек

    Машина со взрывчаткой подорвалась у КПП неподалеку от здания Национального театра в центре столицы
    © AFP 2018 / Mohamed Abdiwahab

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Не менее 6 человек погибли, более 13 человек пострадали в результате взрыва в столице Сомали Могадишо.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местная радиостанция Radio Dalsan.

    "По меньшей мере 6 человек погибли, более 13 других получили ранения", - говорится в сообщении радиостанции в Twitter.

    Отмечается, что машина со взрывчаткой подорвалась у КПП неподалеку от здания Национального театра в центре столицы.

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