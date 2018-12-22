СМИ: Жертвами взрыва в Сомали стали не менее шести человек

© AFP 2018 / Mohamed Abdiwahab https://report.az/storage/news/4054757e5b10f6d154f0fe21d77ae697/dd40025b-9cef-4b6f-af36-7603e0df4c92_292.jpg

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Не менее 6 человек погибли, более 13 человек пострадали в результате взрыва в столице Сомали Могадишо.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местная радиостанция Radio Dalsan.

"По меньшей мере 6 человек погибли, более 13 других получили ранения", - говорится в сообщении радиостанции в Twitter.

Отмечается, что машина со взрывчаткой подорвалась у КПП неподалеку от здания Национального театра в центре столицы.