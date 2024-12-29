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СМИ: Жертвами ударов Израиля по Газе в течение суток стали 39 палестинцев

СМИ: Жертвами ударов Израиля по Газе в течение суток стали 39 палестинцев По меньшей мере 39 человек погибли в субботу в результате ударов израильской армии по сектору Газа.
Другие страны
29 декабря 2024 г. 04:39
СМИ: Жертвами ударов Израиля по Газе в течение суток стали 39 палестинцев

По меньшей мере 39 человек погибли в субботу в результате ударов израильской армии по сектору Газа.

Как передает Report, об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, в основном обстрелам и бомбардировкам подвергается северная часть Газы, где список жертв пополнили 27 человек.

Минздрав сектора сообщил, что с момента обострения палестино-израильского конфликта в анклаве были убиты почти 45,5 тыс. палестинцев, более 108 тыс. получили ранения.

В середине декабря газета The Jerusalem Post со ссылкой на независимую исследовательскую группу Fifty Research Group (FRG) и британское общественное объединение Общество Генри Джексона (HJS), основанное при Кембриджском университете в 2005 году, писала, что широко цитируемые данные Минздрава Газы значительно завышены и вводят в заблуждение.

По данным израильской и американской разведки, подтвержденным FRG, почти 17 тыс. из зарегистрированных смертей являются боевиками ХАМАС.

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Версия на азербайджанском языке İsrailin Qəzzaya endirdiyi aviazərbələr nəticəsində 39 fələstinli ölüb

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