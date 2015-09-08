СМИ: Жертвами авиаудара сил коалиции в Йемене стали 20 индийцев

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Двадцать граждан Индии погибли на западе Йемена при авиаударе, нанесенном силами коалиции во главе с Саудовской Аравией.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местных жителей и рыбаков.

Отмечается, что объектами ударов коалиционной авиации являлись контрабандисты горючего в порту Ходейда на Красном море.

В Йемене продолжается вооруженный конфликт, где с одной стороны выступают повстанцы-хуситы из движения "Ансар Аллах" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой - войска изгнанного ими Хади. Коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией выступила на стороне Хади и с 26 марта наносит авиаудары по районам Йемена, которые контролируют хуситы.