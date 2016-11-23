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    СМИ: Жертвами авиаудара коалиции в Йемене стали 12 человек

    Инцидент произошел в районе Хиран на северо-западе провинции Хадджа

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Двенадцать человек погибли на северо-западе Йемена при авиаударе арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

    Авиаудар пришелся на автобус, в результате чего погибли 12 его пассажиров, направлявшихся на местный рынок.

    Инцидент произошел в районе Хиран на северо-западе провинции Хадджа, находящейся под контролем хуситов.

    Представитель коалиции пока не прокомментировал эту информацию.

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