Жертвами атаки боевиков на гостиницу в Кабуле стали пятеро иностранцев

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Не менее пяти иностранных граждан погибли в результате вооруженного нападения боевиков на популярную гостиницу Park Palace в центре афганской столицы, Кабула. Такие данные приводит Report со ссылкой на ТАСС.

По информации телеканала Al Arabiya, шесть человек получили ранения, более 50 спасены. Национальная принадлежность пострадавших не уточняется.

Как ранее подтвердили в посольстве США в Афганистане, среди погибших один американец.

Группа из приблизительно пяти вооруженных людей ворвалась в кабульскую гостиницу, в которой проходила вечеринка с участием иностранцев, в среду вечером. Спецслужбы Афганистана провели пятичасовую операцию по спасению заложников.