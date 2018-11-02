СМИ: Жених Юлии Скрипаль исчез

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Жених Юлии Скрипаль, которая в марте подверглась воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок» в британском Солсбери, исчез.

Как передает Report об этом пишет британский таблоид Daily Mirror.

Отмечается, что ее машина оставлена возле подъезда дома, где находится ее московская квартира.

В частности, 45-летняя двоюродная сестра Юлии — Виктория Скрипаль — опасается, что на нее может охотиться российская военная разведка.

Издание отмечает, что исчезновение жениха Юлии подогревает спекуляции о том, что он мог быть агентом ГРУ.

По словам Виктории Скрипаль, ее дядя и сестра так и не вышли на связь. Как отмечает издание, после отравления и выписки из больницы в Солсбери Сергей и Юлия Скрипаль не появлялись на публике.