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    СМИ: Жена президента Зимбабве покинула страну

    Грейс Мугабе направилась в Намибию

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Жена президента Зимбабве 93-летнего Роберта Мугабе Грейс Мугабе покинула страну. 

    Как передает Report, об этом сообщает SkyNews со ссылкой на источник.

    По данным агентства, она направилась в Намибию.

    Ранее Роберт Мугабе заявил, что находится под домашним арестом после того, как военные в Зимбабве заявили, что они взяли под стражу президента.

    Мугабе является фактическим руководителем Зимбабве с 1980 года, действующим президентом - с 1987 года.

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