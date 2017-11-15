СМИ: Жена президента Зимбабве покинула страну

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Жена президента Зимбабве 93-летнего Роберта Мугабе Грейс Мугабе покинула страну.

Как передает Report, об этом сообщает SkyNews со ссылкой на источник.

По данным агентства, она направилась в Намибию.

Ранее Роберт Мугабе заявил, что находится под домашним арестом после того, как военные в Зимбабве заявили, что они взяли под стражу президента.

Мугабе является фактическим руководителем Зимбабве с 1980 года, действующим президентом - с 1987 года.