СМИ: Жена Нетаньяху закатила скандал в Киеве

Скандальный эпизод произошел этой ночью на борту самолета авиакомпании "Эль Аль", на котором глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху вместе с женой направлялись в Киев, сообщает Report со ссылкой на "Вести Израиль".

Согласно информации, Сара Нетаньяху отчитала командира корабля за то, что тот не приветствовал ее должным образом, когда супруги расположились внутри лайнера. Жена израильского премьера пыталась прорваться в кабину пилотов, однако ее туда не пропустили телохранители, что еще больше разозлило женщину.

В итоге командир приветствовал чету Нетаньяху повторно, за 45 минут до посадки в Киеве.

Издание отмечает, что, в действительности же, командир приветствовал Сару Нетаньяху и перед взлетом, однако она, по всей видимости, его слов не расслышала. Второй раз ее имя "прозвучало акцентированно". "Желаем главе правительства и его супруге, госпоже Саре Нетаньяху, удачного визита", – приводит издание слова командира воздушного судна.

Между тем в канцелярии главы правительства еврейского государства отрицают, что именно телохранители Биньямина Нетаньяху пресекли попытки его супруги прорваться в кабину пилотов. Там подчеркивают, что речь идет о недоразумении, которое было немедленно исчерпано.

Когда супруги Нетаньяху сошли с самолета в Киеве, их приветствовали три девушки в традиционных украинских нарядах и с караваем хлеба и солью. Глава кабмина Израиля отломил кусочек хлеба, обмакнул в соль и надкусил. После этого он передал ломтик супруге Саре Нетаньяху, однако та бросила его на пол.