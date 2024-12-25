СМИ: Зеленский уволил посла Украины в ФРГ Макеева

Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла страны в Германии Алексея Макеева.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла страны в Германии Алексея Макеева.

Как передает Report, об этом сообщила газета Bild со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По данным издания, преемником Макеева станет действующий посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. Официально замена Макеева является частью регулярной ротации дипломатов. Однако на деле, как отмечает газета, все может быть по-другому. Работу Макеева систематически и публично критиковал его предшественник Андрей Мельник, который семь лет был послом в Германии. В частности, в интервью газете Tagesspiegel он заявлял, что Макееву следует убедить Германию оказать больше помощи Киеву.

В дипломатических кругах считают, что Мельник не удерживался от критики даже в кулуарах, подчеркивает Bild. Тем не менее неясно, повлияло ли это на решение об увольнении Макеева при новом министре иностранных дел Украины Андрее Сибиге. По данным газеты, Макеев останется в Германии до февраля. Однако необходимые для его увольнения документы уже отправлены в МИД ФРГ.