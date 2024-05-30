СМИ: Зеленский пытается заручиться поддержкой Эр-Рияда перед саммитом в в Швейцарии

СМИ: Зеленский пытается заручиться поддержкой Эр-Рияда перед саммитом в в Швейцарии

Президент Украины Владимир Зеленский 1 июня посетит Саудовскую Аравию.

Как передает Report, об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на источник в посольстве Украины в Эр-Рияде.

По данным источников, Зеленский планирует заручиться поддержкой королевства перед саммитом мира в Швейцарии.

Зеленский прибудет в Джидду с коротким визитом, в ходе которого встретится с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, и другими высокопоставленными чиновниками, добавил источник.

Отметим, что 15-16 сентября в Швейцарии пройдет саммит мира, посвященный поиску путей урегулирования войны в Украине.