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СМИ: Зеленский пытается заручиться поддержкой Эр-Рияда перед саммитом в в Швейцарии

СМИ: Зеленский пытается заручиться поддержкой Эр-Рияда перед саммитом в в Швейцарии СМИ: Зеленский пытается заручиться поддержкой Эр-Рияда перед саммитом в в Швейцарии
Другие страны
30 мая 2024 г. 17:52
СМИ: Зеленский пытается заручиться поддержкой Эр-Рияда перед саммитом в в Швейцарии

Президент Украины Владимир Зеленский 1 июня посетит Саудовскую Аравию.

Как передает Report, об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на источник в посольстве Украины в Эр-Рияде.

По данным источников, Зеленский планирует заручиться поддержкой королевства перед саммитом мира в Швейцарии.

Зеленский прибудет в Джидду с коротким визитом, в ходе которого встретится с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, и другими высокопоставленными чиновниками, добавил источник.

Отметим, что 15-16 сентября в Швейцарии пройдет саммит мира, посвященный поиску путей урегулирования войны в Украине.

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