О нас

СМИ: Зеленский принял участие в заседании британского кабмина

СМИ: Зеленский принял участие в заседании британского кабмина Президент Украины Владимир Зеленский стал первым за 27 лет лидером, который принял участие в заседании британского кабинета министров.
Другие страны
19 июля 2024 г. 14:35
СМИ: Зеленский принял участие в заседании британского кабмина

Президент Украины Владимир Зеленский стал первым за 27 лет лидером, который принял участие в заседании британского кабинета министров.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky News.

Перед заседанием Зеленский встретился с премьер-министром Киром Стармером и министром обороны Джоном Хили. Британский премьер назвал эту встречу "особым моментом", подтверждающим поддержку Лондоном борьбы Украины.

Последний раз подобное случалось в 1997 году. Тогда за овальным столом в резиденции вместе с британскими министрами оказался президент США Билл Клинтон.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке KİV: Zelenski Britaniya hökumətinin iclasında iştirak edib

Экслюзивные новости

Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
16 июля 2024 г. 15:48
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
16 июля 2024 г. 13:42
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
15 июля 2024 г. 19:09
В Карабахе в этом году проложено 67 км волоконно-оптического кабеля сети AzStateNet
В Карабахе в этом году проложено 67 км волоконно-оптического кабеля сети AzStateNet
15 июля 2024 г. 17:57
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
15 июля 2024 г. 13:24
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
12 июля 2024 г. 17:20
BP осенью выведет из эксплуатации генераторы на платформе SDA на месторождении Шахдениз
BP осенью выведет из эксплуатации генераторы на платформе SDA на месторождении "Шахдениз"
12 июля 2024 г. 16:28
Эксперт: Азербайджан имеет жизненно важное значение для Китая в связности Европы и Азии
Эксперт: Азербайджан имеет жизненно важное значение для Китая в связности Европы и Азии
10 июля 2024 г. 14:21
С сентября четыре школьных предмета будут преподаваться в новом содержании
С сентября четыре школьных предмета будут преподаваться в новом содержании
10 июля 2024 г. 10:46
ПА ОБСЕ начала формирование миссии наблюдателей за парламентскими выборами в Азербайджане
ПА ОБСЕ начала формирование миссии наблюдателей за парламентскими выборами в Азербайджане
9 июля 2024 г. 14:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi