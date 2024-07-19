СМИ: Зеленский принял участие в заседании британского кабмина

Президент Украины Владимир Зеленский стал первым за 27 лет лидером, который принял участие в заседании британского кабинета министров.

Президент Украины Владимир Зеленский стал первым за 27 лет лидером, который принял участие в заседании британского кабинета министров.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky News.

Перед заседанием Зеленский встретился с премьер-министром Киром Стармером и министром обороны Джоном Хили. Британский премьер назвал эту встречу "особым моментом", подтверждающим поддержку Лондоном борьбы Украины.

Последний раз подобное случалось в 1997 году. Тогда за овальным столом в резиденции вместе с британскими министрами оказался президент США Билл Клинтон.