СМИ: Зеленский прибудет на саммит G7 в Японии в субботу вечером

Президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Японию для участия в саммите G7 в субботу вечером.

Президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Японию для участия в саммите G7 в субботу вечером.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

"Зеленский, как ожидается, прибудет в Японию в субботу вечером", - сообщил источник. Он прилетит на французском правительственном самолете.

По данным агентства, Зеленский прибудет вечером 20 мая из Саудовской Аравии, где в городе Джидда примет участие в саммите Лиги арабских государств (ЛАГ). Ранее агентство Bloomberg также со ссылкой на источник сообщало, что его доставит в Японию американский военный борт.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов подтвердил, что Зеленский посетит саммит "группы семи" в Японии.

В свою очередь, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о том, что лидеры G7 намерены провести переговоры с Зеленским.