О нас

СМИ: Зеленский прибудет на саммит G7 в Японии в субботу вечером

СМИ: Зеленский прибудет на саммит G7 в Японии в субботу вечером Президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Японию для участия в саммите G7 в субботу вечером.
Другие страны
19 мая 2023 г. 12:01
СМИ: Зеленский прибудет на саммит G7 в Японии в субботу вечером

Президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Японию для участия в саммите G7 в субботу вечером.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

"Зеленский, как ожидается, прибудет в Японию в субботу вечером", - сообщил источник. Он прилетит на французском правительственном самолете.

По данным агентства, Зеленский прибудет вечером 20 мая из Саудовской Аравии, где в городе Джидда примет участие в саммите Лиги арабских государств (ЛАГ). Ранее агентство Bloomberg также со ссылкой на источник сообщало, что его доставит в Японию американский военный борт.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов подтвердил, что Зеленский посетит саммит "группы семи" в Японии.

В свою очередь, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о том, что лидеры G7 намерены провести переговоры с Зеленским.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
18 мая 2023 г. 15:24
Дамьян Крневич: EC признает значимость Азербайджана для реализации своих стратегических амбиций
Дамьян Крневич: EC признает значимость Азербайджана для реализации своих стратегических амбиций
18 мая 2023 г. 14:20
Названы сферы, интересующие нидерландские компании в Азербайджане
Названы сферы, интересующие нидерландские компании в Азербайджане
18 мая 2023 г. 13:56
Халил Сиссе: Благодарю президента Ильхама Алиева за инициативы в рамках председательства в ДН
Халил Сиссе: Благодарю президента Ильхама Алиева за инициативы в рамках председательства в ДН
18 мая 2023 г. 12:30
В Милли Меджлис поступил законопроект об исполнении госбюджета на 2022 год - ЭКСКЛЮЗИВ
В Милли Меджлис поступил законопроект об исполнении госбюджета на 2022 год - ЭКСКЛЮЗИВ
18 мая 2023 г. 11:45
Корейские компании хотят участвовать в аграрных проектах в Карабахе
ФотоКорейские компании хотят участвовать в аграрных проектах в Карабахе
17 мая 2023 г. 16:52
Молдова впервые за 30 лет увеличила военный бюджет с серьезным отрывом
Молдова впервые за 30 лет увеличила военный бюджет с серьезным отрывом
17 мая 2023 г. 16:04
Депутат Шамиль Айрым: Открытие Зангезурского коридора будет одним из важнейших вопросов нашей повестки дня
Депутат Шамиль Айрым: Открытие Зангезурского коридора будет одним из важнейших вопросов нашей повестки дня
17 мая 2023 г. 15:28
Орхан Мамедов: Активно работаем с ЦБ в связи с проблемами МСП с банками в регионах
Орхан Мамедов: Активно работаем с ЦБ в связи с проблемами МСП с банками в регионах
17 мая 2023 г. 14:57
Председатель парламента Молдовы: Часть народа хочет объединиться с Румынией, мы - одна нация
ФотоПредседатель парламента Молдовы: Часть народа хочет объединиться с Румынией, мы - одна нация
17 мая 2023 г. 14:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi