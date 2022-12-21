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СМИ: Зеленский после США может посетить Великобританию, Францию и Германию

СМИ: Зеленский после США может посетить Великобританию, Францию и Германию После США президент Украины Владимир Зеленский может посетить Великобританию, Францию и Германию.
Другие страны
21 декабря 2022 г. 22:54
СМИ: Зеленский после США может посетить Великобританию, Францию и Германию

После США президент Украины Владимир Зеленский может посетить Великобританию, Францию и Германию.

Об этом Report передает со ссылкой на CBS.

В США американский президент Джо Байден встретит находящегося в этой стране с официальным визитом Владимира Зеленского в Белом доме в 14:00, после чего они проведут совместную пресс-конференцию.

Затем В. Зеленский выступит на совместном заседании конгресса в 19:30.

Напомним, что ранее США сообщили о передаче Украине нового пакета военной помощи на $1,85 млрд. В него войдут комплексы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, 50 тыс. ракет для "Града", 45 тыс. снарядов к орудиям 152 мм, 20 тыс. снарядов к орудиям 122 мм, боеприпасы к HIMARS, 37 броневиков Cougar, мины, средства спутниковой связи.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKİV: Zelenski ABŞ-dan Böyük Britaniya, Fransa və Almaniyaya səfər edə bilər

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