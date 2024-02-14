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СМИ: Зеленский посетит Берлин, Париж и Лондон на этой неделе

СМИ: Зеленский посетит Берлин, Париж и Лондон на этой неделе Президент Украины Владимир Зеленский посетит Берлин, Париж и Лондон в рамках турне на следующей неделе.
Другие страны
14 февраля 2024 г. 09:39
СМИ: Зеленский посетит Берлин, Париж и Лондон на этой неделе

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Берлин, Париж и Лондон в рамках турне на следующей неделе.

Как передает Report, об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

Турне совпадет с ежегодной Мюнхенской конференцией по безопасности, которая пройдет с 16 по 18 февраля. По данным издания, во время турне Зеленский будет выступать за увеличение военной помощи своей стране.

Ранее о турне президента Украины по странам Европы со ссылкой на источники сообщало агентство Bloomberg. По словам собеседников агентства, он примет участие в конференции в Мюнхене и будет выступать за переговоры о гарантиях безопасности.

О подобных планах Владимира Зеленского также сообщал германский портал Tagesspiegel. Глава Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген говорил, что президента Украины и мэра Киева Виталия Кличко пригласили на мероприятие.

В Мюнхенской конференции по безопасности примут участие 50 глав государств и правительств, а также 100 министров.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski Berlin, Paris və Londona səfər edəcək

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