СМИ: Зеленский посетит Берлин, Париж и Лондон на этой неделе

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Берлин, Париж и Лондон в рамках турне на следующей неделе.

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Берлин, Париж и Лондон в рамках турне на следующей неделе.

Как передает Report, об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

Турне совпадет с ежегодной Мюнхенской конференцией по безопасности, которая пройдет с 16 по 18 февраля. По данным издания, во время турне Зеленский будет выступать за увеличение военной помощи своей стране.

Ранее о турне президента Украины по странам Европы со ссылкой на источники сообщало агентство Bloomberg. По словам собеседников агентства, он примет участие в конференции в Мюнхене и будет выступать за переговоры о гарантиях безопасности.

О подобных планах Владимира Зеленского также сообщал германский портал Tagesspiegel. Глава Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген говорил, что президента Украины и мэра Киева Виталия Кличко пригласили на мероприятие.

В Мюнхенской конференции по безопасности примут участие 50 глав государств и правительств, а также 100 министров.