СМИ: Зеленский отказался от передачи РФ всего Донбасса в обмен на мирное соглашение

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от передачи РФ территории всего Донбасса в обмен на мирное соглашение.

Как передает Report, об этом пишет Reuters со ссылкой на вчерашний разговор американского лидера Дональда Трампа и Зеленского после встречи с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске.

"Российский лидер (на вчерашних переговорах с Трампом - ред.) предложил заморозить большую часть линий фронта, если киевские войска уступят всю Донецкую область - промышленный регион, который является одной из главных целей Москвы. Зеленский отверг это требование", - сообщает агентство со ссылкой на источник.

Трамп заявил в субботу, что Украина должна заключить соглашение о прекращении войны с Россией поскольку уступает ей по масштабам. Президент США также отметил, что согласен с Путиным в том, что мирное соглашение следует искать без предварительного прекращения огня, которого требовали Украина и ее европейские союзники, до сих пор пользующиеся поддержкой Вашингтона в этом вопросе.

Зеленский в свою очередь неоднократно заявлял, что не может уступить территории без внесения изменений в конституцию Украины, а Киев рассматривает донецкие "города-крепости", такие как Славянск и Краматорск, как оплот против российского продвижения на еще большие территории.