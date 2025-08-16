О нас

СМИ: Зеленский отказался от передачи РФ всего Донбасса в обмен на мирное соглашение

СМИ: Зеленский отказался от передачи РФ всего Донбасса в обмен на мирное соглашение Президент Украины Владимир Зеленский отказался от передачи РФ территории всего Донбасса в обмен на мирное соглашение.
Другие страны
16 августа 2025 г. 20:55
СМИ: Зеленский отказался от передачи РФ всего Донбасса в обмен на мирное соглашение

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от передачи РФ территории всего Донбасса в обмен на мирное соглашение.

Как передает Report, об этом пишет Reuters со ссылкой на вчерашний разговор американского лидера Дональда Трампа и Зеленского после встречи с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске.

"Российский лидер (на вчерашних переговорах с Трампом - ред.) предложил заморозить большую часть линий фронта, если киевские войска уступят всю Донецкую область - промышленный регион, который является одной из главных целей Москвы. Зеленский отверг это требование", - сообщает агентство со ссылкой на источник.

Трамп заявил в субботу, что Украина должна заключить соглашение о прекращении войны с Россией поскольку уступает ей по масштабам. Президент США также отметил, что согласен с Путиным в том, что мирное соглашение следует искать без предварительного прекращения огня, которого требовали Украина и ее европейские союзники, до сих пор пользующиеся поддержкой Вашингтона в этом вопросе.

Зеленский в свою очередь неоднократно заявлял, что не может уступить территории без внесения изменений в конституцию Украины, а Киев рассматривает донецкие "города-крепости", такие как Славянск и Краматорск, как оплот против российского продвижения на еще большие территории.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Макрон: Россия установила тенденцию не выполнять свои же обязательства
Макрон: Россия установила тенденцию не выполнять свои же обязательства
16 августа 2025 г. 20:50
Госдепартамент приостановил действие виз для жителей сектора Газа
Госдепартамент приостановил действие виз для жителей сектора Газа
16 августа 2025 г. 20:31
Мерц: Решающую роль в урегулировании российско-украинского конфликта будут играть США
Мерц: Решающую роль в урегулировании российско-украинского конфликта будут играть США
16 августа 2025 г. 20:24
СМИ: Путин предложил Трампу вывести ВСУ из Донецкой области при заморозке фронта на остальных участках
СМИ: Путин предложил Трампу вывести ВСУ из Донецкой области при заморозке фронта на остальных участках
16 августа 2025 г. 20:07
NYT: Трамп считает уступки территорий Украиной важным для завершения войны
NYT: Трамп считает уступки территорий Украиной важным для завершения войны
16 августа 2025 г. 19:10
Число жертв наводнений и оползней в Пакистане превысило 350 человек
Число жертв наводнений и оползней в Пакистане превысило 350 человек
16 августа 2025 г. 18:55
СМИ: Трамп заявил о желании Путина взять под контроль весь Донбасс
СМИ: Трамп заявил о желании Путина взять под контроль весь Донбасс
16 августа 2025 г. 18:46
СМИ: ФРГ хочет обеспечить координацию стран ЕС по Украине при партнерстве с США
СМИ: ФРГ хочет обеспечить координацию стран ЕС по Украине при партнерстве с США
16 августа 2025 г. 18:16
У побережья Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 5,6
У побережья Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 5,6
16 августа 2025 г. 17:37
Трамп обсудил с европейскими союзниками гарантии безопасности для Украины по принципам НАТО
Трамп обсудил с европейскими союзниками гарантии безопасности для Украины по принципам НАТО
16 августа 2025 г. 16:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi