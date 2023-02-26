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СМИ: Зеленский направит США новый список необходимого вооружения

СМИ: Зеленский направит США новый список необходимого вооружения Президент Украины Владимир Зеленский сообщил представителям США, что планирует прислать им список вооружений, которые, по его мнению, необходимы для ускорения конца войны с Россией.
Другие страны
26 февраля 2023 г. 04:49
СМИ: Зеленский направит США новый список необходимого вооружения

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил представителям США, что планирует прислать им список вооружений, которые, по его мнению, необходимы для ускорения конца войны с Россией.

Как передает Report, об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на CNN.

Зеленский после встречи с председателем комитета Палаты представителей по иностранным делам Майклом Макколом и четырьмя другими членами Республиканской партии Палаты представителей, сказал группе, что планирует прислать им список вооружений, в том числе истребители F-16, которые, по его мнению, необходимы для ускорения конца войны с Россией

"Существует широкая двухпартийная поддержка между Соединенными Штатами, нашими партнерами в НАТО и европейскими союзниками по поддержке Украины против российской агрессии... У нас была очень продуктивная встреча с президентом Зеленским. Мы говорили прежде всего о том, каковы его потребности, когда речь идет о победе в этой войне. И он предоставляет этой делегации перечень оружия, которое нужно Украине для победы", - сказал Маккол.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski ABŞ-a müharibə üçün lazım olan yeni silahların siyahısını göndərəcək  

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