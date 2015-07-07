СМИ: Завтра в Йемене будет объявлено перемирие

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Стороны межйеменского конфликта, а также представители международной коалиции во главе с Саудовской Аравией согласились на перемирие в Йемене сроком на пять дней с возможностью его дальнейшего продления. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает интернет-портал Elaph.

По информации, официально о начале перемирия будет объявлено во вторник, либо 8 июля. В данном случае продление "гуманитарного перемирия" подразумевает его вероятное действие до праздника Ид аль-Адха, завершающего священный для мусульман пост в месяц Рамадан, и после него. В нынешнем году мусульманский месяц Рамадан завершается 17 июля.

Как сообщил тот же источник, официально о начале действия перемирия будет объявлено либо во вторник, либо в среду. Он добавил, что специальный посланник генерального секретаря ООН Исмаил ульд Шейх Ахмед, находящийся в настоящее время в Йемене, в течение ближайших 48 часов должен уточнить все детали предстоящего гуманитарного перемирия, чтобы "исключить те ошибки, которые не позволили добиться продления первого перемирия, введенного в Йемене в начале мая".