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СМИ: Западные страны разрабатывают для Украины БПЛА с искусственным интеллектом

СМИ: Западные страны разрабатывают для Украины БПЛА с искусственным интеллектом Великобритания и ее западные союзники, включая США, разрабатывают новые БПЛА с технологией искусственного интеллекта, чтобы компенсировать Украине острую нехватку артиллерии. Такой вид беспилотников планируется поставить Киеву в ближайшие месяцы, однако с
Другие страны
17 февраля 2024 г. 16:49
СМИ: Западные страны разрабатывают для Украины БПЛА с искусственным интеллектом

Великобритания и ее западные союзники, включая США, разрабатывают новые БПЛА с технологией искусственного интеллекта, чтобы компенсировать Украине острую нехватку артиллерии. Такой вид беспилотников планируется поставить Киеву в ближайшие месяцы, однако сроки могут измениться.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

Источники сообщили, что такая технология позволит им взаимодействовать друг с другом и направляться к объекту автоматически, без необходимости управления каждым из них оператором. Планируется, что они будут размещены на флоте.

16 февраля Bloomberg передавал, что группа из примерно 10 стран под руководством Латвии намерена поставить в Украину около 1 млн БПЛА к 24 февраля 2025 года.

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Версия на английском языке Media: Western countries developing UAVs with artificial intelligence for Ukraine

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