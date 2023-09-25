СМИ: Западные политики призывают Украину провести президентские выборы

Некоторые западные политики (за исключением администрации президента США Джо Байдена) призывают Украину провести очередные президентские выборы, хотя в стране продолжается война с Россией.

Некоторые западные политики (за исключением администрации президента США Джо Байдена) призывают Украину провести очередные президентские выборы, хотя в стране продолжается война с Россией.

Как передает Report , об этом пишет американская газета Washington Post.

Издание напоминает, что первым с таким призывом к Киеву выступил Тини Кокс — представляющий Нидерланды глава Парламентской ассамблеи Совета Европы. Аналогичную идею высказывал во время визита в Киев в числе прочих влиятельный американский сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Выборы в Украине предлагали провести и другие представители консервативного крыла американской политики, в том числе ведущий Такер Карлсон.

Согласно украинской конституции, выборы не могут проводиться во время военного положения, о чем неоднократно говорили представители властей страны. Следующие президентские выборы в Украине должны пройти не позднее 31 марта 2024 года, однако по нынешним законам они не могут состояться, если в стране к этому моменту будет действовать военное положение. Это значит, что для проведения голосования нужно либо изменить конституцию страны, либо временно отменить военное положение.

Украинские чиновники, а также эксперты в области выборов, с которыми говорили журналисты Washington Post, соглашаются, что провести свободные и честные выборы во время войны практически невозможно.

Газета напоминает, что около пятой части территории Украины остается под российской оккупацией, а миллионы жителей страны были вынуждены покинуть свои дома или уехать за рубеж. На фронте также находятся десятки тысяч военнослужащих.

В частных разговорах с авторами публикации украинские чиновники сказали, что провести в таких условиях президентские выборы практически невозможно — и Россия может воспользоваться ситуацией в своих интересах, чтобы ослабить Украину изнутри. В частности, попытаться усилить разногласия в украинском обществе и среди политиков.

"Россияне проталкивают это по своим секретным каналам, — сказал газете неназванный украинский чиновник. — Нет такой ситуации, когда во время войны можно провести демократические выборы". Этот человек добавил, что проведение выборов «может разрушить очень хрупкую политическую прочность украинского государства».

Однако украинские чиновники прямо не отвергали идею проведения президентских выборов, чтобы не конфликтовать с западными политиками, в чьей поддержке они нуждаются, отмечает издание.

В администрации президента Джо Байдена при этом считают, что решение о проведении выборов должна принимать Украина, пишут авторы публикации. Они ссылаются на слова неназванного представителя Белого дома, по словам которого американские власти понимают, насколько сложно провести выборы во время войны. "Мы не оказываем на них давление, чтобы они провели выборы", — говорит собеседник Washington Post в администрации Байдена.

По словам одного из депутатов украинского парламента, подобные призывы исходят в основном от республиканцев, которым вскоре предстоит участвовать в президентских выборах в США 2024 года.

"Это логично и ожидаемо, — сказал газете неназванный депутат Рады. — Разумеется, украинские вопросы так или иначе будут частью американского внутреннего дискурса".