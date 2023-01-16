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СМИ: Запад поставил Киеву более четырех тысяч единиц военной техники

СМИ: Запад поставил Киеву более четырех тысяч единиц военной техники Западные страны предоставили Киеву более четырех тысяч единиц бронетехники, артиллерийских орудий и других систем.
Другие страны
16 января 2023 г. 08:28
СМИ: Запад поставил Киеву более четырех тысяч единиц военной техники

Западные страны предоставили Киеву более четырех тысяч единиц бронетехники, артиллерийских орудий и других систем.

Как передает Report, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные нидерландского сайта оборонной аналитики и исследования военных действий Oryx.

Украине, по данным агентства, за все время специальной военной операции доставили более 400 танков советской эпохи, около 300 единиц бронетехники и БМП, а также 1100 бронетранспортеров.

Кроме того, были поставлены более 1540 пехотных мобильных машин. Также ВСУ отправили 300 буксируемых гаубиц, 95 разведывательных установок, свыше 400 беспилотников.

Упоминается также о передаче десятков штурмовых самолетов и вертолетов. Вместе с тем журналисты подчеркивают, что подсчитанные данные могут быть приблизительными.

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