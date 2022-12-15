СМИ: Запад может резко увеличить объем военной помощи Украине для перелома ситуации

Западные политики рассматривают варианты увеличения военной помощи Украине для достижения весомого перелома на поле боя, в том числе посредством поставок более мощных вооружений.
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По сведениям ее источников, Запад на фоне замедления украинского контрнаступления обсуждает возможность перехода от стратегии реагирования на российские действия в Украине, например на удары по объектам энергетической инфраструктуры, к политике превентивных шагов, которая, в частности, позволит Киеву действовать "на опережение". Как отмечается, западные столицы хотят, чтобы Украина добилась "решающего преимущества" в ходе продолжающихся боевых действий.
Источники издания допустили, что со временем США и их союзники в Европе могут поставить в Украину свои истребители.
"Это все изучается и является частью переговоров с украинцами. Я не слышал, чтобы упоминались истребители, но если все продолжит развиваться так, как сейчас, то я думаю, что и на эту тему будет разговор", - приводит газета слова собеседника.
В то же время, по информации Evening Standard, страны НАТО не хотят втягиваться напрямую в военный конфликт с РФ.