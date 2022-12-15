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СМИ: Запад может резко увеличить объем военной помощи Украине для перелома ситуации

СМИ: Запад может резко увеличить объем военной помощи Украине для перелома ситуации Западные политики рассматривают варианты увеличения военной помощи Украине для достижения весомого перелома на поле боя, в том числе посредством поставок более мощных вооружений.
Другие страны
15 декабря 2022 г. 06:43
СМИ: Запад может резко увеличить объем военной помощи Украине для перелома ситуации

Западные политики рассматривают варианты увеличения военной помощи Украине для достижения весомого перелома на поле боя, в том числе посредством поставок более мощных вооружений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Evening Standard.

По сведениям ее источников, Запад на фоне замедления украинского контрнаступления обсуждает возможность перехода от стратегии реагирования на российские действия в Украине, например на удары по объектам энергетической инфраструктуры, к политике превентивных шагов, которая, в частности, позволит Киеву действовать "на опережение". Как отмечается, западные столицы хотят, чтобы Украина добилась "решающего преимущества" в ходе продолжающихся боевых действий.

Источники издания допустили, что со временем США и их союзники в Европе могут поставить в Украину свои истребители.

"Это все изучается и является частью переговоров с украинцами. Я не слышал, чтобы упоминались истребители, но если все продолжит развиваться так, как сейчас, то я думаю, что и на эту тему будет разговор", - приводит газета слова собеседника.

В то же время, по информации Evening Standard, страны НАТО не хотят втягиваться напрямую в военный конфликт с РФ.

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Версия на азербайджанском языке KİV: “Qərb döyüş meydanındakı durumu dəyişmək üçün Ukraynaya hərbi yardım paketini xeyli dəyişə bilər”

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