СМИ: заминированный автомобиль подорван вблизи посольства США в столице Йемена

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Заминированный автомобиль подорван сегодня поблизости от посольства США в столице Йемена, Сане. Как передал интернет-портал "Йемен пресс", припаркованная неизвестными неподалеку от американской дипмиссии машина взлетела на воздух в квартале Сааван на востоке города, уже около года удерживаемого хоуситами - сторонниками шиитского движения "Ансар Аллах".

По словам очевидцев, вслед за терактом на месте инцидента произошла перестрелка. О пострадавших информации пока не поступало.

За минувший год в Сане неоднократно совершались террористические атаки, жертвами которых стали сотни человек. Ответственность за большинство из них брала на себя йеменская ячейка "Аль-Каиды", а также крупнейшая международная экстремистская группировка "Исламское государство", передает Report со ссылкой на ТАСС.