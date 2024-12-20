СМИ: Замглавы Минфина Британии стала фигурантом коррупционного скандала

Имя заместителя министра финансов Великобритании Тюлип Сиддик фигурирует в антикоррупционном разбирательстве вокруг деятельности бывшего премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины.

Имя заместителя министра финансов Великобритании Тюлип Сиддик фигурирует в антикоррупционном разбирательстве вокруг деятельности бывшего премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины.

Как передает Report , об этом сообщила вещательная корпорация BBC.

42-летняя Сиддик, родившаяся в Лондоне, приходится племянницей Шейх Хасине. Согласно Би-би-си, семья бывшего премьера Бангладеш, покинувшей страну в августе на фоне антиправительственных беспорядков, может быть причастна к хищению 3,9 млрд фунтов ($4,9 млрд) при реализации инфраструктурных проектов. Отмечается, что Сиддик, предположительно, выступила посредником при заключении сделки о строительстве Россией новой атомной электростанции "Руппур" в Бангладеш, стоимость которого могла быть намеренно завышена.

Источники BBC в окружении замглавы Минфина Великобритании назвали сфабрикованными и политически мотивированными подобные предположения. В канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера указали, что Сиддик, которая, в частности, отвечает за борьбу с коррупцией на британских финансовых рынках, продолжает пользоваться доверием главы правительства и останется на своем посту.