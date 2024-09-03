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СМИ: Замглавы ЕК по экономике станет Рафаэль Фитто

СМИ: Замглавы ЕК по экономике станет Рафаэль Фитто Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен может назначить на должность одного из своих заместителей представителя правой итальянской партии "Братья Италии" Рафаэля Фитто.
Другие страны
3 сентября 2024 г. 14:51
СМИ: Замглавы ЕК по экономике станет Рафаэль Фитто

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен может назначить на должность одного из своих заместителей представителя правой итальянской партии "Братья Италии" Рафаэля Фитто.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила германская газета Die Welt.

Как отмечает издание, Фитто будет отвечать за экономику и помощь странам ЕС в восстановлении после пандемии COVID-19. Согласно Die Welt, он станет первым политиком, придерживающимся крайне правых взглядов, который займет такой высокий пост в ЕК.

По информации газеты, глава ЕК к концу недели, вероятно, представит полный состав Еврокомиссии на следующие пять лет. Пока же, указывает издание, она определилась с кандидатами, претендующими на ряд ключевых портфелей, в том числе замглавы ЕК, которых в новом составе Еврокомиссии будет четыре.

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