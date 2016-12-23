СМИ: Захватчики ливийского самолета требуют освободить из тюрьмы сына Каддафи

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Захватчики ливийского самолета авиакомпании Afriqiyah заявили, что принадлежат к группировке "Аль-Фатих аль-Джадид", сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Согласно данным новостного портала "Эль-Биляд", угонщики требуют освободить из тюрьмы сына бывшего лидера Ливии Муамара Каддафи Сейфа аль-Ислама.

Министр транспорта Ливии Миляд Маатук сообщил о переговорах с двумя захватчиками, их требования выясняются.

Полиция Мальты, где сегодня приземлился захваченный самолет, пока не подтверждает появившуюся в СМИ информацию о том, что все пассажиры покинули самолет.

Премьер-министр Ливии Джозеф Мускат заявил в Twitter, что захватчики освободили 65 человек.

По информации СМИ, большинство из 118 человек, находящихся на борту, являются гражданами Ливии и порядка 10 - иностранные граждане.