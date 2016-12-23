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    СМИ: Захватчики ливийского самолета требуют освободить из тюрьмы сына Каддафи

    Полиция Мальты, где приземлился самолет, пока не подтверждает информацию о том, что все пассажиры покинули самолет

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Захватчики ливийского самолета авиакомпании Afriqiyah заявили, что принадлежат к группировке "Аль-Фатих аль-Джадид", сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Согласно данным новостного портала "Эль-Биляд", угонщики требуют освободить из тюрьмы сына бывшего лидера Ливии Муамара Каддафи Сейфа аль-Ислама.

    Министр транспорта Ливии Миляд Маатук сообщил о переговорах с двумя захватчиками, их требования выясняются.

    Полиция Мальты, где сегодня приземлился захваченный самолет, пока не подтверждает появившуюся в СМИ информацию о том, что все  пассажиры покинули самолет.

    Премьер-министр Ливии Джозеф Мускат заявил в Twitter, что захватчики освободили 65 человек.

    По информации СМИ, большинство из 118 человек, находящихся на борту, являются гражданами Ливии и порядка 10 - иностранные граждане.

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