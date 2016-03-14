СМИ: Задержаны члены семьи смертницы, совершившей теракт в Анкаре

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Члены семьи террористки-смертницы, которая осуществила теракт в Анкаре, задержаны турецкими властями.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал NTV, об этом заявили источники в полиции.

Ранее турецкие власти идентифицировали личность погибшей террористки, совершившей теракт в Анкаре, и установили, что она являлась членом запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК). По информации турецких СМИ, предполагаемой террористкой оказалась Cехер Чагла Демир, ее личность была установлена по отпечаткам пальцев. Ранее она попадала в поле зрения полиции в связи с членством в РПК и пропагандой террористической деятельности и привлекалось к суду, который не успел вынести ей приговор.

Взрыв прогремел в воскресенье вечером на автобусной остановке вблизи одного из офисов премьер-министра Турции в самом центре турецкой столицы в момент большого скопления людей. Взорвался заминированный автомобиль, находившийся между двумя автобусами. Минздрав Турции сообщил о 37 погибших, в число которых вошел минимум один террорист. Пострадали 125 человек, 60 находятся в больницах.