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СМИ: Задержан первый подозреваемый в нападении на гостей фестиваля в немецком Золингене

СМИ: Задержан первый подозреваемый в нападении на гостей фестиваля в немецком Золингене Спецназ полиции ФРГ произвел утром в субботу первое задержание в связи с нападением на гостей фестиваля в городе Золинген (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) на западе Германии.
Другие страны
24 августа 2024 г. 16:12
СМИ: Задержан первый подозреваемый в нападении на гостей фестиваля в немецком Золингене

Спецназ полиции ФРГ произвел утром в субботу первое задержание в связи с нападением на гостей фестиваля в городе Золинген (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) на западе Германии.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает газета Bild.

По информации газеты, задержан подросток, которого сейчас допрашивают полицейские. Действительно ли он является напавшим на посетителей фестиваля, пока не известно. В полицию обратилась женщина, которая заявила, что опознала подозреваемого. После этого стражи порядка задержали подростка, а в квартире его родителей прошли обыски.

Напомним, что в Золингене в пятницу и выходные празднуют 650-летие получения городских прав. Ожидалось, что праздник, получивший название "Фестиваль многообразия", за три дня посетят 80 тыс. человек.

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