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СМИ: За время войны предотвращено более 12 попыток покушения на Зеленского

СМИ: За время войны предотвращено более 12 попыток покушения на Зеленского Президент Украины Владимир Зеленский с начала войны пережил более 12 попыток покушения. Часть помогло предотвратить Центральное разведывательное управление США.
Другие страны
17 января 2023 г. 03:21
СМИ: За время войны предотвращено более 12 попыток покушения на Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский с начала войны пережил более 12 попыток покушения. Часть помогло предотвратить Центральное разведывательное управление США.

Как передает Report, об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Independent.

Издание отмечает, что публицист Крис Уиппл в своей книге “Борьба всей жизни: внутри Белого дома Джо Байдена” утверждает, что до начала войны в Украину с тайным визитом прибыл Уильям Бернс (глава ЦРУ - ред.).

Указывается, что президент США Джо Байден поручил Бернсу рассказать Зеленскому "точные детали заговоров россиян".

"Это сразу же привлекло внимание Зеленского, он был ошеломлен и потрясен этой новостью", - приводит Independent цитату из книги Уиппла.

В издании добавляют, что всего с начала войны Зеленский пережил более 12 попыток покушения, но как минимум две из этих историй успеха произошли благодаря американским разведданным, которые Бернс раскрыл во время визита в Киев.

"Эти сведения были настолько подробными, что помогли силам безопасности Зеленского предотвратить два отдельных покушения на его жизнь со стороны России", - пишет Уиппл.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Müharibə dövründə Zelenskiyə qarşı 12-dən çox sui-qəsd cəhdi olub

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