СМИ: За день до авиакатастрофы в США произошел другой инцидент с вертолетом

За сутки до авиакатастрофы над Вашингтоном другому самолету пришлось уйти на второй круг из-за появления вертолета.

За сутки до авиакатастрофы над Вашингтоном другому самолету пришлось уйти на второй круг из-за появления вертолета.

Как передает Report, об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники в аэропорту.

"Согласно аудиозаписи управления воздушным движением, всего за 24 часа до столкновения рейса 5342 авиакомпании American Eagle с армейским вертолетом Black Hawk возле национального аэропорта Рейгана, другой самолет, пытавшийся приземлиться там, был вынужден совершить повторный заход на посадку после того, как рядом с траекторией его полета появился вертолет", – говорится в материале.

Самолет смог удачно приземлиться только со второй попытки.

Телеканал CNN со ссылкой на проведенный анализ данных сообщает, что опасное сближение с вертолетами в районе аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне фиксировалось по меньшей мере три раза на протяжении трех лет до последней авиакатастрофы.

Напомним, что самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines упал в реку Потомак после столкновения с военным вертолетом Sikorsky H-60 Black Hawk возле Национального аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне. На борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.

Как позже сообщил президент США Дональд Трамп, в результате авиакатастрофы никто не выжил.