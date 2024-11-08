СМИ: Южная Корея запустила баллистическую ракету в ответ на пуски КНДР

Южная Корея осуществила запуск баллистической ракеты в акватории Желтого моря в ответ на недавние ракетные пуски КНДР.

Южная Корея осуществила запуск баллистической ракеты в акватории Желтого моря в ответ на недавние ракетные пуски КНДР.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Yonhap .

По его данным, речь идет о запуске баллистической ракеты малой дальности класса "Хёнму-2" на учениях, которые прошли в западном уезде Тхэан (провинция Чхунчхон-Намдо) в 108 км от Сеула. В ходе маневров отрабатывался сценарий удара по кораблю КНДР, с которого была запущена ракета. Подчеркивается, что учения были призваны продемонстрировать готовность Сеула "ответить на любую провокацию" Пхеньяна.