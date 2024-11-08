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СМИ: Южная Корея запустила баллистическую ракету в ответ на пуски КНДР

СМИ: Южная Корея запустила баллистическую ракету в ответ на пуски КНДР Южная Корея осуществила запуск баллистической ракеты в акватории Желтого моря в ответ на недавние ракетные пуски КНДР.
Другие страны
8 ноября 2024 г. 06:23
СМИ: Южная Корея запустила баллистическую ракету в ответ на пуски КНДР

Южная Корея осуществила запуск баллистической ракеты в акватории Желтого моря в ответ на недавние ракетные пуски КНДР.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap.

По его данным, речь идет о запуске баллистической ракеты малой дальности класса "Хёнму-2" на учениях, которые прошли в западном уезде Тхэан (провинция Чхунчхон-Намдо) в 108 км от Сеула. В ходе маневров отрабатывался сценарий удара по кораблю КНДР, с которого была запущена ракета. Подчеркивается, что учения были призваны продемонстрировать готовность Сеула "ответить на любую провокацию" Пхеньяна.

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