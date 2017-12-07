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    СМИ: Южная Корея выделила деньги на уничтожение Ким Чен Ына

    Руководство Южной Кореи официально заложило в оборонный бюджет страны на 2018 год расходы на создание спецотряда© KCNA/Reuters

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Южная Корея создаст специальный отряд для ликвидации лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает Report со ссылкой на газету "Коммерсантъ".

    Руководство Южной Кореи официально заложило в оборонный бюджет страны на 2018 год расходы на убийство Ким Чен Ына. 340 млн вон (310 тыс. долларов) будут направлены на тренировку и оснащение отряда из тысячи человек, целью которого будет являться уничтожение северокорейского руководства.

    Предполагается, что отряд будет тренироваться по программе американского отряда SEAL Team Six, который в 2011 году ликвидировал международного террориста Осаму бен Ладена.

    Сообщается, что южнокорейские чиновники собираются со временем увеличить расходы на отряд, потратив на него 26 млрд вон (24 млн долларов).

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