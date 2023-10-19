СМИ: ЮНЕСКО разваливается из-за коррупционных схем и мошенничества гендиректора

ЮНЕСКО, как и вся система ООН, разваливается из-за коррупции и мошенничества.

ЮНЕСКО, как и вся система ООН, разваливается из-за коррупции и мошенничества.

Как передает Report, журналисты-расследователи многих западных СМИ разоблачают коррупционные схемы в системе ООН, в том числе и генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле.

Так, Inner City Press отмечает, что сделки Азуле с частными компаниями, такими как Prada, Louis Vuitton и Dior для личной выгоды, не встречают никакой критики или возражений со стороны государств-членов организации.

Согласно уставу ООН, официальным лицам организации запрещено помогать компаниям зарабатывать деньги, поскольку это полностью противоречит морально-этическим принципам, однако компания Prada открыто хвастается тем, что использует имидж гендиректора ЮНЕСКО для собственной коммерческой выгоды.

Бюро по вопросам этики организации утверждает, что предотвращение конфликта интересов является обязанностью всех сотрудников ЮНЕСКО.

Реальность, очевидно, иная. Азуле доказала, что у нее нет намерения соблюдать правила, когда они противоречат ее личными интересами и финансовой выгоде.

Как и во всех диктатурах, сотрудников ЮНЕСКО просят не думать, а подчиняться и льстить своим начальникам. Поэтому для восстановления репутации организации стоит подумать о том, чтобы избавиться от компрометирующего ее нынешнего гендиректора уже на конференции в ноябре 2023 года.

В статье отмечается, что глава ЮНЕСКО должна быть уволена по этическим соображениям и из-за несоблюдения важного правила: высокопоставленный чиновник не может быть предметом для рекламы бренда, его имидж - источником для зарабатывания денег.

"Глубокий моральный и коррупционный кризис, в котором сегодня находится ЮНЕСКО, может быть разрешен только теми, кто финансирует организацию и берет на себя ответственность за деньги налогоплательщиков. Именно здесь сегодня находится ЮНЕСКО - учреждение ООН, способствующее процветанию коррупции, растрат, злоупотребления властью и кумовства",- говорится в статье.