СМИ: Юн Сок Ёль снова не явился на допрос по делу о мятеже

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль во второй раз не явился на допрос в объединенную следственную группу по делу о мятеже, заведенному из-за событий военного положения 3-4 декабря.

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль во второй раз не явился на допрос в объединенную следственную группу по делу о мятеже, заведенному из-за событий военного положения 3-4 декабря.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Yonhap .

Ранее правоохранительные органы пытались вручить Юн Сок Ёлю повестку, которая требовала от него явиться в офис Управления антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих в Квачхоне к 10:00 по местному времени (05:00 по бакинскому времени). Юн Сок Ёля подозревают в превышении властных полномочий и организации мятежа в качестве лидера заговорщиков.

В то же время в управлении указывали, что готовы подождать еще. "Допрос назначен на завтра в 10:00 утра, но мы готовы продлить ожидание", - сказал начальник управления О Дон Ун накануне. По информации агентства, правоохранительные органы подготовили длинный список вопросов, ответы на которые могли бы занять весь оставшийся день. Как передает Рёнхап, управление решит, направлять ли третью повестку на допрос или подать заявление на ордер на арест, не ранее 26 декабря.