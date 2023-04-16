СМИ: YouTube позволяет размещать пропаганду ЧВК "Вагнер"

Платформа YouTube позволяет размещать видеоролики, пропагандирующие российскую частную военную компанию "Вагнера".

Платформа YouTube позволяет размещать видеоролики, пропагандирующие российскую частную военную компанию "Вагнера".

Как передает Report , об этом пишет The Guardian.

Издание указывает, что на видеосервисе и социальных сетях появляются десятки пропагандистских роликов, прославляющих группу "Вагнера" - наемников, обвиняемых в изнасилованиях, пытках и убийствах в Украине и других странах.

Кроме популяризации военизированной организации, эти видеозаписи собирают деньги на боеприпасы и даже призывают зрителей присоединяться к группе, против которой введены санкции нескольких западных правительств, отмечает газета

"Контент, предназначенный для восхваления, продвижения или помощи насильственным экстремистским или преступным организациям, запрещен на YouTube. Компания Google обязуется соблюдать законы США о санкциях и внедряет соответствующую политику, несмотря на свои условия предоставления услуг", - сказала пресс-секретарь YouTube.