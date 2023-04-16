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СМИ: YouTube позволяет размещать пропаганду ЧВК "Вагнер"

СМИ: YouTube позволяет размещать пропаганду ЧВК "Вагнер" Платформа YouTube позволяет размещать видеоролики, пропагандирующие российскую частную военную компанию "Вагнера".
Другие страны
16 апреля 2023 г. 22:01
СМИ: YouTube позволяет размещать пропаганду ЧВК Вагнер
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Платформа YouTube позволяет размещать видеоролики, пропагандирующие российскую частную военную компанию "Вагнера".

Как передает Report, об этом пишет The Guardian.

Издание указывает, что на видеосервисе и социальных сетях появляются десятки пропагандистских роликов, прославляющих группу "Вагнера" - наемников, обвиняемых в изнасилованиях, пытках и убийствах в Украине и других странах.

Кроме популяризации военизированной организации, эти видеозаписи собирают деньги на боеприпасы и даже призывают зрителей присоединяться к группе, против которой введены санкции нескольких западных правительств, отмечает газета

"Контент, предназначенный для восхваления, продвижения или помощи насильственным экстремистским или преступным организациям, запрещен на YouTube. Компания Google обязуется соблюдать законы США о санкциях и внедряет соответствующую политику, несмотря на свои условия предоставления услуг", - сказала пресс-секретарь YouTube.

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Версия на азербайджанском языке KİV: “YouTube” “Vaqner” təbliğatına imkan verir

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