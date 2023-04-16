СМИ: YouTube позволяет размещать пропаганду ЧВК "Вагнер"

Платформа YouTube позволяет размещать видеоролики, пропагандирующие российскую частную военную компанию "Вагнера".
Как передает
Издание указывает, что на видеосервисе и социальных сетях появляются десятки пропагандистских роликов, прославляющих группу "Вагнера" - наемников, обвиняемых в изнасилованиях, пытках и убийствах в Украине и других странах.
Кроме популяризации военизированной организации, эти видеозаписи собирают деньги на боеприпасы и даже призывают зрителей присоединяться к группе, против которой введены санкции нескольких западных правительств, отмечает газета
"Контент, предназначенный для восхваления, продвижения или помощи насильственным экстремистским или преступным организациям, запрещен на YouTube. Компания Google обязуется соблюдать законы США о санкциях и внедряет соответствующую политику, несмотря на свои условия предоставления услуг", - сказала пресс-секретарь YouTube.