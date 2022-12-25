СМИ: Японские компании прекратят страхование судов в российских водах

В Японии ряд страховых компаний с 1 января прекращают страхование всех рисков, связанных с военными действиями для всех морских перевозок в российских водах.

В Японии ряд страховых компаний с 1 января прекращают страхование всех рисков, связанных с военными действиями для всех морских перевозок в российских водах.

Как передает Report , об этом сообщает агентство Nikkei Asia.

"Три японских страховых компании прекратят страховать суда от военных повреждений во всех российских водах с 1 января, при этом такое решение может повлиять на японский энергетический импорт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что три ключевых компании - Tokio Marine & Nichido Fire Insurance, Sompo Japan Insurance и Mitsui Sumitomo Insurance - начали информировать судовладельцев о таком решении, принятом ввиду отказа трансатлантических компаний брать на себя риски, связанные с войной.

Отсутствие страхового покрытия может сделать слишком рискованным судоходство в российских водах для большинства операторов морского транспорта. В частности, это может сказаться на японском импорте сжиженного газа, осуществляемом по российскому проекту "Сахалин – 2".