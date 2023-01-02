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СМИ: Япония планирует пригласить Зеленского принять участие в саммите G7

СМИ: Япония планирует пригласить Зеленского принять участие в саммите G7 Япония планирует пригласить президента Украины Владимира Зеленского принять участие в онлайн-формате в саммите G7, который пройдет 19-21 мая в Хиросиме.
Другие страны
2 января 2023 г. 06:00
СМИ: Япония планирует пригласить Зеленского принять участие в саммите G7

Япония планирует пригласить президента Украины Владимира Зеленского принять участие в онлайн-формате в саммите G7, который пройдет 19-21 мая в Хиросиме.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Nikkei.

Как и на саммите в Эльмау, Япония, как страна - председатель Группы семи, хочет создать условия для интенсивных дискуссий по проблеме Украины. Выступление В. Зеленского, как считают в Токио, познакомит лидеров "семерки" с текущей ситуацией.

Для Токио, как пишет газета, координация действия G7 по Украине является важным шагом в подготовке к возможному конфликту вокруг Тайваня. В Японии считают, что в случае такого конфликта она окажется в него непосредственно втянута, и рассчитывают на оперативный жесткий ответ Китаю совместно с США и Европой аналогично тому, как это было сделано в отношении РФ.

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