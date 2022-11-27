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СМИ: Япония планирует потратить более $290 млрд на оборону

СМИ: Япония планирует потратить более $290 млрд на оборону Правительство Японии в течение ближайших пяти лет планирует потратить более 40 трлн иен (более 290 млрд долларов) на повышение обороноспособности страны.
Другие страны
27 ноября 2022 г. 07:15
СМИ: Япония планирует потратить более $290 млрд на оборону

Правительство Японии в течение ближайших пяти лет планирует потратить более 40 трлн иен (более 290 млрд долларов) на повышение обороноспособности страны.

Как передает Report, об этом сообщила японская газета Yomiuri.

По ее информации, в настоящее время соответствующий план находится на рассмотрении. Ежегодно японские власти планируют расходовать на оборону более 2% ВВП.

Министерство обороны Японии планирует запросить на 2023 финансовый год бюджет в размере более 5,59 трлн иен (около 40 млрд долларов). В случае одобрения этого запроса военные расходы Токио вырастут более чем на 4% по сравнению с текущим годом. В то же время, по данным местных СМИ, по многим позициям в запрошенном бюджете в настоящее время не указаны конкретные суммы. В результате итоговый размер военных ассигнований возрастет по крайней мере еще на 1 трлн иен и превысит отметку в 6,5 трлн иен (45 млрд долларов). Эти средства, в частности, предполагается направить на разработку и массовое производство ракет повышенной дальности, ударных беспилотников, новых средств ПРО, способных, в том числе перехватывать гиперзвуковые системы.

Япония последние несколько лет регулярно увеличивает расходы на оборону - в этом финансовом году (начался в апреле 2022 года) ассигнования на эти цели выросли до 5,37 трлн иен (39,1 млрд долларов), что стало рекордно высоким показателем. Правящая в стране Либерально-демократическая партия предлагает довести военные ассигнования по аналогии со странами НАТО до 2% ВВП, что почти вдвое больше, чем сейчас.

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Версия на азербайджанском языке KİV: “Yaponiya beş ildə müdafiəyə 290 milyard dollardan çox pul xərcləməyi planlaşdırır”

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