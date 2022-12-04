О нас

СМИ: Япония отложила повышение налогов с целью наращивания оборонных расходов

СМИ: Япония отложила повышение налогов с целью наращивания оборонных расходов Правительство Японии решило пока не повышать налоги с целью получения дополнительных средств на оборонные расходы, которые в ближайшие пять лет планируется увеличить почти вдвое, до 2% ВВП.
Другие страны
4 декабря 2022 г. 15:55
СМИ: Япония отложила повышение налогов с целью наращивания оборонных расходов

Правительство Японии решило пока не повышать налоги с целью получения дополнительных средств на оборонные расходы, которые в ближайшие пять лет планируется увеличить почти вдвое, до 2% ВВП.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

Отмечается, что первоочередное внимание будет уделено сокращению расходов, не связанных с обороной. Некоторые депутаты от правящей Либерально-демократической партии выступили против идеи увеличения налогового бремени, поскольку это напрямую ударит по потребителям и компаниям.

Японские власти продолжат изучать возможности привлечения дополнительных средств с целью перераспределения их на оборонные нужды. В частности, речь об излишках со счетов для валютных интервенций и борьбы с пандемией коронавируса

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке KİV: “Yaponiya müdafiə xərclərini artırmaq üçün vergi artımını ertələyir”

Самое важное

Сотрудники трех ведомств Азербайджана провели обсуждения с командованием РМК в Ходжалы
Сотрудники трех ведомств Азербайджана провели обсуждения с командованием РМК в Ходжалы
3 декабря 2022 г. 19:26
Сотрудники азербайджанских госструктур проехали в Ханкенди
Сотрудники азербайджанских госструктур проехали в Ханкенди
3 декабря 2022 г. 16:16
Первый вице-президент поделилась публикацией из Шекинской ханской мечети 
Первый вице-президент поделилась публикацией из Шекинской ханской мечети 
2 декабря 2022 г. 18:41
Мехрибан Алиева поделилась публикацией о визите президента Ильхама Алиева в Шеки
Мехрибан Алиева поделилась публикацией о визите президента Ильхама Алиева в Шеки
2 декабря 2022 г. 18:26
Президент и первая леди совершили поездку в Шекинский район
Президент и первая леди совершили поездку в Шекинский район
2 декабря 2022 г. 13:59
Президент: Азербайджан придает особое значение дружеским отношениям с ОАЭ
Президент: Азербайджан придает особое значение дружеским отношениям с ОАЭ
2 декабря 2022 г. 11:23
Посольство: Сербские агротехнологии могут быть применены на освобожденных землях Азербайджана
Посольство: Сербские агротехнологии могут быть применены на освобожденных землях Азербайджана
1 декабря 2022 г. 22:43
Джейхун Байрамов: Направление миссии в Армению без консенсуса является грубым нарушением мандата ОБСЕ
Джейхун Байрамов: Направление миссии в Армению без консенсуса является грубым нарушением мандата ОБСЕ
1 декабря 2022 г. 21:56
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования председателю КНР
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования председателю КНР
1 декабря 2022 г. 16:59
Милли Меджлис принял заявление в связи с резолюцией Национальной ассамблеи Франции
Милли Меджлис принял заявление в связи с резолюцией Национальной ассамблеи Франции
1 декабря 2022 г. 12:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi