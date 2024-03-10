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СМИ: Япония может увеличить оборонное производство, чтобы США далее помогали Украине

СМИ: Япония может увеличить оборонное производство, чтобы США далее помогали Украине Япония и США намерены укрепить совместную систему производства оборонной продукции, поскольку производственные мощности в Соединенных Штатах испытывают повышенную нагрузку из-за продолжающейся военной поддержки Украины.
Другие страны
10 марта 2024 г. 11:23
СМИ: Япония может увеличить оборонное производство, чтобы США далее помогали Украине

Япония и США намерены укрепить совместную систему производства оборонной продукции, поскольку производственные мощности в Соединенных Штатах испытывают повышенную нагрузку из-за продолжающейся военной поддержки Украины.

Как передает Report, об этом сообщила газета Yomiuri со ссылкой на правительственные источники.

Отмечается, что соответствующая тема будет обсуждаться в ходе запланированного на апрель визита премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Вашингтон и его встречи с президентом США Джо Байденом. В первую очередь стороны хотят укрепить сотрудничество между оборонными предприятиями, поскольку у США есть ощущение кризиса, что у них могут закончиться запасы артиллерийских снарядов и ракет из-за длительной поддержки Украины.

В связи с этим они намерены согласовать списки оборонной продукции, в которой сейчас больше всего нуждается Вашингтон. В частности, как отмечает издание, речь идет о комплектующих для гаубиц, которые США поставляют Украине. Также в перечень могут попасть некоторые виды боеприпасов. Это позволит США пополнить свои собственные запасы и направить другие ресурсы на помощь Украине.

Кроме того, власти Японии и США рассматривают возможность создания системы, в рамках которой японские компании будут регулярно обслуживать и ремонтировать американскую военную технику, и планируют поставить этот вопрос в качестве пункта повестки дня предстоящего саммита.

Япония в конце прошлого года упростила правила экспорта оборонного оборудования, что позволит поставлять ракеты для противоракетных систем Patriot в США и 155-мм артиллерийские снаряды в Великобританию.

Эти послабления, по словам наблюдателей в Японии, США и Великобритании, позволят укрепить поддержку Украины. Само послабление экспортных правил Японии не разрешает реэкспорт поставленного оборудования в третьи страны, являющиеся участником вооруженного конфликта, однако позволит восполнить запасы на складах, сократившиеся из-за помощи Киеву. Кроме того, к примеру, США смогут не только поставлять собственные ракеты для Patriot Украине, но и отправлять их своим партнерам в Европе, которые также поставляют Киеву свои вооружения.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Yaponiya ABŞ-nin Ukraynaya davamlı yardımına görə müdafiə istehsalını artıra bilər

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