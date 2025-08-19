СМИ: Япония заинтересована в импорте беспилотников турецкого производства

Министр обороны Японии Гэн Накатани в рамках своего визита в Турцию во вторник проведет переговоры о сотрудничестве в области оборонной промышленности, включая возможную поставку беспилотников турецкого производства.

Как передает Report, об этом Al Arabiya сообщает со ссылкой на диписточник.

Согласно информации, Япония намерена расширить использование беспилотных систем в своих вооруженных силах.

"В ходе визита Накатани посетит турецкие оборонные предприятия и объекты, включая Turkish Aerospace Industries (TUSAS), военно-морские верфи и производителя беспилотников Baykar. Турция уже поставляет беспилотники в несколько стран, а Япония готовится расширить использование беспилотных летательных аппаратов в своих сухопутных, воздушных и военно-морских силах. Среди наиболее вероятных вариантов Токио рассматривает БПЛА турецкого производства", - сообщил источник.

По информации Минобороны Турции, в Анкаре уже началась встреча Гэн Накатани с главой турецкого ведомства Яшаром Гюлером. Стороны обсудят пути расширения сотрудничества в области оборонной промышленности и технологий, а также обменяются мнениями о региональных событиях.

Источник Al Arabiya сообщает, что две страны планируют расширить контакты между вооруженными силами. В среду министр обороны Японии также планирует посетить Стамбул.