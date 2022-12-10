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СМИ: Япония хочет разместить гиперзвуковое оружие на острове Хоккайдо

СМИ: Япония хочет разместить гиперзвуковое оружие на острове Хоккайдо Министерство обороны Японии планирует разместить на северном острове Хоккайдо и юго-западном Кюсю гиперзвуковое оружие с дальностью действия до 1 тыс. км.
Другие страны
10 декабря 2022 г. 08:15
СМИ: Япония хочет разместить гиперзвуковое оружие на острове Хоккайдо

Министерство обороны Японии планирует разместить на северном острове Хоккайдо и юго-западном Кюсю гиперзвуковое оружие с дальностью действия до 1 тыс. км.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на правительственные источники.

С этой целью, как отмечается, к 2026 году ведомство намерено создать два новых подразделения в составе сухопутных сил самообороны. Они должны будут управлять установками, предназначенными для запуска баллистических ракет с гиперзвуковыми планирующими боевыми блоками. После достижения определенной высоты блок отделяется от ракеты-носителя и планирует на цель. Считается, что их тяжелее перехватывать, чем обычные ракеты.

Разработка такого гиперзвукового оружия ведется в Японии с 2018 года с целью защиты отдаленных островов. В соответствии с проектом дальность его действия составляет несколько сотен километров, однако Минобороны Японии рассчитывает увеличить ее до 1 тыс. км в случае успешного развертывания в указанных регионах. Для этого также требуется получить разрешение от региональных властей.

Программа перевооружения потребует от Японии увеличения военных расходов. На период с 2023 по 2027 год планируется выделить на оборону 43 трлн иен (около $319 млрд), что примерно в 1,5 раза больше по сравнению с предыдущей пятилеткой. К 2027 году ежегодные ассигнования по этой статье должны быть доведены до 2% ВВП, что примерно вдвое больше, чем сейчас.

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Версия на азербайджанском языке KİV: “Yaponiya Hokkaydo adasında hipersəs silahları yerləşdirmək istəyir”

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