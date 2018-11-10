СМИ: Япония хочет прийти к соглашению по Курилам в 2019 году

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Правительство Японии планирует ускорить ход переговоров с Россией по территориальному вопросу с расчетом выйти в следующем году на подписание рамочного соглашения на этот счет.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе ожидающейся на следующей неделе в Сингапуре во время Восточноазиатского саммита встречи с президентом РФ Владимиром Путиным намерен выступить с соответствующим предложением по переговорному процессу.

Отмечается, что японская сторона хочет подтвердить Совместную декларацию СССР и Японии от 1956 года, в которой Москва выражала готовность в качестве жеста доброй воли после заключения мирного договора передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды, которые в Японии называют Хабомаи.

После этого Япония планирует продолжать переговоры с РФ с целью решения территориальной принадлежности двух других островов южной части Курильской гряды - Итурупа и Кунашира. Также в Токио рассчитывают заключить с Москвой рамочное соглашение по территориальной проблеме в 2019 году, поскольку Путин в июне может приехать в Японию для участия в саммите G20.