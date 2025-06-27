СМИ: Японца, убившего и расчленившего девять человек, казнили

В Японии привели в исполнение смертный приговор, который суд вынес местному жителю Такахиро Сираиси за убийство и расчленение девяти человек.
Как передает Report, об этом сообщает
Агентство напомнило, что в 2017 году за два месяца в Токио были убиты несколько местных жителей.
Преступника поймали случайно: брат пропавшей девушки знал ее пароли и увидел переписку с парнем, который в итоге оказался убийцей.
Во время обыска в квартире у подозреваемого были обнаружены головы и другие фрагменты тел еще восьми человек.
На допросе японец признался в совершении убийств, добавив, что "убивал так много, что уже не помнит, кто из них кто".
Чтобы установить личности погибших, была проведена экспертиза ДНК.
В декабре 2020 года суд признал Такахиро Сираиси виновным в убийстве девяти человек и приговорил его к смертной казни.