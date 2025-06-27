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СМИ: Японца, убившего и расчленившего девять человек, казнили

СМИ: Японца, убившего и расчленившего девять человек, казнили В Японии привели в исполнение смертный приговор, который суд вынес местному жителю Такахиро Сираиси за убийство и расчленение девяти человек.
Другие страны
27 июня 2025 г. 06:19
СМИ: Японца, убившего и расчленившего девять человек, казнили

В Японии привели в исполнение смертный приговор, который суд вынес местному жителю Такахиро Сираиси за убийство и расчленение девяти человек.

Как передает Report, об этом сообщает Kyodo со ссылкой на информированные источники.

Агентство напомнило, что в 2017 году за два месяца в Токио были убиты несколько местных жителей.

Преступника поймали случайно: брат пропавшей девушки знал ее пароли и увидел переписку с парнем, который в итоге оказался убийцей.

Во время обыска в квартире у подозреваемого были обнаружены головы и другие фрагменты тел еще восьми человек.

На допросе японец признался в совершении убийств, добавив, что "убивал так много, что уже не помнит, кто из них кто".

Чтобы установить личности погибших, была проведена экспертиза ДНК.

В декабре 2020 года суд признал Такахиро Сираиси виновным в убийстве девяти человек и приговорил его к смертной казни.

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