СМИ: Японца, убившего и расчленившего девять человек, казнили

В Японии привели в исполнение смертный приговор, который суд вынес местному жителю Такахиро Сираиси за убийство и расчленение девяти человек.

В Японии привели в исполнение смертный приговор, который суд вынес местному жителю Такахиро Сираиси за убийство и расчленение девяти человек.

Как передает Report, об этом сообщает Kyodo со ссылкой на информированные источники.

Агентство напомнило, что в 2017 году за два месяца в Токио были убиты несколько местных жителей.

Преступника поймали случайно: брат пропавшей девушки знал ее пароли и увидел переписку с парнем, который в итоге оказался убийцей.

Во время обыска в квартире у подозреваемого были обнаружены головы и другие фрагменты тел еще восьми человек.

На допросе японец признался в совершении убийств, добавив, что "убивал так много, что уже не помнит, кто из них кто".

Чтобы установить личности погибших, была проведена экспертиза ДНК.

В декабре 2020 года суд признал Такахиро Сираиси виновным в убийстве девяти человек и приговорил его к смертной казни.