СМИ: Взрыв произошёл у здания посольства США в Пекине - ВИДЕО

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Взрыв произошёл возле здания посольства США в Пекине, сообщает Report со ссылкой на AP.

На место прибыла полиция.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Очевидцы сообщают, что видели мужчину, который с помощью самодельного взрывного устройства, пытался пробить в посольство США. Однако устройство взорвалось, мужчина получил ранения.

Отметим, что в районе взрыва также расположены посольства Израиля и Южной Кореи.