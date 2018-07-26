СМИ: Взрыв произошёл у здания посольства США в Пекине - ВИДЕО

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Взрыв произошёл возле здания посольства США в Пекине, сообщает Report со ссылкой на AP.
На место прибыла полиция.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
Очевидцы сообщают, что видели мужчину, который с помощью самодельного взрывного устройства, пытался пробить в посольство США. Однако устройство взорвалось, мужчина получил ранения.
Отметим, что в районе взрыва также расположены посольства Израиля и Южной Кореи.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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