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    СМИ: Взрыв произошёл у здания посольства США в Пекине - ВИДЕО

    Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Взрыв произошёл возле здания посольства США в Пекине, сообщает Report со ссылкой на AP.

    На место прибыла полиция. 

    В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

    Очевидцы сообщают, что видели мужчину, который с помощью самодельного взрывного устройства, пытался пробить в посольство США. Однако устройство взорвалось, мужчина получил ранения.

    Отметим, что в районе взрыва также расположены посольства Израиля и Южной Кореи.

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