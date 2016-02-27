В Желтом море столкнулись два судна, пропали 10 человек

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Два корабля столкнулись в субботу в Желтом море, в результате чего один из них затонул, пропали 10 человек, cообщает Report со ссылкой на Синьхуа.

Инцидент произошел между торговым судном "Синьжи-6" и рыболовецким судном "Луцзяоюй-60968" возле китайского острова Чаолянь в 40 морских милях от Циндао. Отмечается, что в момент столкновения в этом районе была низкая видимость из-за густого тумана.

В результате столкновения рыболовецкое судно затонуло, находившиеся на его борту члены экипажа пропали. В настоящий момент продолжается поисково-спасательная операция. Точные причины случившегося устанавливаются.