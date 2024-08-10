СМИ: При ударе по школе в секторе Газе погибли 100 человек

Женщины и дети оказались в числе погибших в результате удара израильских ВВС по школе в городе Газа во время утренней молитвы.

Женщины и дети оказались в числе погибших в результате удара израильских ВВС по школе в городе Газа во время утренней молитвы.

Как передает Report, об этом сообщает ливанский телеканал Al-Mayadeen.

Ранее палестинские экстренные службы сообщили, что израильский самолет выпустил три ракеты по школе Аль-Табаин в Газе, где беженцы собрались на утреннюю молитву. В результате по предварительным данным погибли 100 человек.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударе по школе в секторе Газа, утверждая, что в ней располагались бойцы ХАМАС.

09.15

Экстренные службы продолжают поисково-спасательную операцию на месте авиаудара ВВС Израиля по школе в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera, разбор завалов осложняется пожаром.

По сведениям палестинского журналиста Хоссама Шабата, которые приводит телеканал, спасатели слышат крики заблокированных под обломками людей. Как утверждает Шабат, они не могут оказать им помощь из-за огня, тушение которого невозможно, так как водоснабжение было отключено израильской армией.

Ранее иранский телеканал Press TV сообщил о более 100 погибших, десятках раненых в результате израильского удара по школе в городе Газа. Представитель гражданской обороны сектора Газа заявил агентству AFP, что по зданию был нанесен удар тремя ракетами.

Вооруженные силы Израиля ранее заявили об уничтожении штаба радикального палестинского движения ХАМАС в школе Al-Taba'een в городе Газа на севере палестинского анклава.