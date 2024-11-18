СМИ: Выстреливших по дому Нетаньяху отправили под арест

Суд постановил заключить троих подозреваемых в запуске сигнальных ракет по резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху под стражу на пять суток.

Суд постановил заключить троих подозреваемых в запуске сигнальных ракет по резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху под стражу на пять суток.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Times of Israel.

По ее данным, полиция и Служба общей безопасности Израиля требовали для них ареста на 12 дней. Суд также ограничил распространение информации о личностях подозреваемых и ходе расследования на 30 дней.

По информации гостелерадиокомпании Kan, инцидент произошел вечером 16 ноября во время акции протеста возле дома Нетаньяху в приморском городе Кейсария. Задержанные - известные в протестной среде активисты. В сторону резиденции премьера было запущено две сигнальные ракеты. Самого Нетаньяху с семьей дома не было, отмечает Kan.