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СМИ: Выборы в парламент Австрии пройдут 29 сентября

СМИ: Выборы в парламент Австрии пройдут 29 сентября Очередные выборы в Национальный совет (нижнюю палату парламента) Австрии пройдут 29 сентября.
Другие страны
11 июня 2024 г. 17:07
СМИ: Выборы в парламент Австрии пройдут 29 сентября

Очередные выборы в Национальный совет (нижнюю палату парламента) Австрии пройдут 29 сентября.

Как передает Report, об этом сообщает газета Der Standart.

По ее информации, правительство в среду утвердит дату проведения выборов.

Сейчас в кабмин входит коалиция из правоцентристской Австрийской народной партии (АНП) и "Зеленых" на правах младшего партнера.

Как ожидается, главным конкурентом АНП на выборах станет Австрийская партия свободы (АПС), которая уже несколько месяцев лидирует в рейтингах соцопросов. АПС выступает с критикой политики ЕС по некоторым вопросам, включая антироссийские санкции и военную помощь Украине.

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