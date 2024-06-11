СМИ: Выборы в парламент Австрии пройдут 29 сентября

Очередные выборы в Национальный совет (нижнюю палату парламента) Австрии пройдут 29 сентября.

Очередные выборы в Национальный совет (нижнюю палату парламента) Австрии пройдут 29 сентября.

Как передает Report, об этом сообщает газета Der Standart.

По ее информации, правительство в среду утвердит дату проведения выборов.

Сейчас в кабмин входит коалиция из правоцентристской Австрийской народной партии (АНП) и "Зеленых" на правах младшего партнера.

Как ожидается, главным конкурентом АНП на выборах станет Австрийская партия свободы (АПС), которая уже несколько месяцев лидирует в рейтингах соцопросов. АПС выступает с критикой политики ЕС по некоторым вопросам, включая антироссийские санкции и военную помощь Украине.