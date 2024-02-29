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СМИ: Выборы премьер-министра Пакистана состоятся 3 марта

СМИ: Выборы премьер-министра Пакистана состоятся 3 марта Депутаты Национального собрания (нижняя палата парламента) Пакистана в воскресенье 3 марта изберут нового премьер-министра страны.
Другие страны
29 февраля 2024 г. 19:12
СМИ: Выборы премьер-министра Пакистана состоятся 3 марта

Депутаты Национального собрания (нижняя палата парламента) Пакистана в воскресенье 3 марта изберут нового премьер-министра страны.

Как передает Report, об этом сообщает газета Dawn со ссылкой на Секретариат Нацсобрания.

На должность претендуют председатель Пакистанской мусульманской лиги (Н) Шахбаз Шариф и высокопоставленный функционер "Движения за справедливость" Омар Аюб Хан, одержавший победу на выборах в Нацсобрание в качестве независимого кандидата.

Ранее в четверг состоялось первое заседание Национального собрания 16-го созыва, в ходе которого новоизбранные депутаты были приведены к присяге.

Правящую коалицию в парламенте возглавляет Пакистанская мусульманская лига (Н). В нее также входят Пакистанская народная партия, Движение Муттахида Кауми, Пакистанская мусульманская лига (К), Партия за стабильность Пакистана и Народная партия Белуджистана.

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Версия на азербайджанском языке Martın 3-də Pakistanda yeni baş nazir seçiləcək

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